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Росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, є поранений

Під обстрілами опинилися Нікополь та ще чотири громади.

Росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, є поранений
обстріли Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Упродовж п'ятниці, 20 вересня, ворог близько 20 разів атакував Нікопольщину дронами і бив з артилерії. РТакож росіяни скинули з БпЛА боєприпас.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожими обстрілами опинився Нікополь і Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. 

"Внаслідок обстрілів постраждав 48-річний чоловік. Знищена господарська споруда, ще кілька – пошкоджені. Понівечені й інфраструктура, АЗС. А ще – 3 багатоповерхівки і 4 приватні будинки. Побитий парник", — ідеться у повідомленні.

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