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Колишню поліцейську з Харківщини засудили до 13 років позбавлення волі за колабораціонізм

Засуджена переховується від правосуддя на території РФ.

Колишню поліцейську з Харківщини засудили до 13 років позбавлення волі за колабораціонізм
Фото: прокуратура Харківської області

Колишню співробітницю поліції Куп'янського району засудили до 13 років позбавлення волі за колабораціонізм. Під час окупації жінка добровільно погодилася працювати на ворога. Після деокупації Куп'янщини, вона втекла до Росії.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області. Прокурори довели, що під час окупації селища Шевченкове Купʼянського району колишня старша інспекторка сектору кадрового забезпечення Куп’янського РВП ГУНП в області з власної ініціативи вирішила працювати на ворога.  Жінка добровільно обійняла посаду "и. о. инспектора отделения по работе с личным составом" у так званому "УВД ВГА Харьковской области".    Експоліцейська за "служіння" російським загарбникам за місяць роботи отримала 43 000 російських рублів. Наступного місяця окупанти навіть підвищили колаборантці заробітну плату на 2 тисячі рублів.  Згодом обвинувачена змінила "профіль" та стала вже "старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции №2 (дислокация пгт Шевченково)".  Перед контрнаступом ЗСУ колаборантка втекла на територію РФ.  "Вирок винесено Орджонікідзевським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження. Оскільки засуджена поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття нею покарання почне обчислюватись з моменту її фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від відбування покарання, призначеного їй за вироком суду, строки давності зупиняються", — зазначають у прокуратурі. 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною експоліцейську у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді 13 років увʼязнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 15 років з конфіскацією всього майна. 

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