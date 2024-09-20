Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
ГоловнаСуспільствоЖиття

Фон дер Ляєн: Пункти незламності - це цінний енергетичний прихисток у часи кризи

Голова Єврокомісії поспілкувалася з рятувальниками ДСНС і відвідала один із столичних пунктів незламності.

Фон дер Ляєн: Пункти незламності - це цінний енергетичний прихисток у часи кризи
Урсула фон дер Ляєн відвідала ДСНС
Фото: Скриншот відео

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва відвідала один із Пунктів незламності та поспілкувалася з пожежниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це вона повідомила в соцмережі Х.

"Коли російська бомба падає, пожежники ДСНС поспішають приборкувати полум'я і рятувати людей", - розповіла фон дер Ляєн.

"Ми підтримуємо їх генераторами та аварійно-рятувальним обладнанням", - додала вона.

Фон дер Ляєн також повідомила про своє відвідування одного з "Пунктів незламності президента Зеленського" і назвала їх "цінним енергетичним прихистком у часи кризи".

Допис глави Єврокомісії супроводжується відео зустрічі з рятувальниками, у якій також взяв участь відомий пес Патрон.

Як повідомлялося, з 2022 року в Києві створено понад 1000 Пунктів Незламності. Вони є в кожному районному відділку поліції Києва та ще 47 таких пунктів створені на базі ДСНС. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies