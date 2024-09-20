Голова Єврокомісії поспілкувалася з рятувальниками ДСНС і відвідала один із столичних пунктів незламності.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва відвідала один із Пунктів незламності та поспілкувалася з пожежниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це вона повідомила в соцмережі Х.

"Коли російська бомба падає, пожежники ДСНС поспішають приборкувати полум'я і рятувати людей", - розповіла фон дер Ляєн.

"Ми підтримуємо їх генераторами та аварійно-рятувальним обладнанням", - додала вона.

Фон дер Ляєн також повідомила про своє відвідування одного з "Пунктів незламності президента Зеленського" і назвала їх "цінним енергетичним прихистком у часи кризи".

Допис глави Єврокомісії супроводжується відео зустрічі з рятувальниками, у якій також взяв участь відомий пес Патрон.

When a Russian bomb hits, the State Service firefighters rush to tame the flames and rescue people.



We support them with power generators and emergency equipment.



I also visited one of President @ZelenskyyUa’s invincibility points - precious energy shelters in times of crisis. pic.twitter.com/xmMr6MEhKd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

Як повідомлялося, з 2022 року в Києві створено понад 1000 Пунктів Незламності. Вони є в кожному районному відділку поліції Києва та ще 47 таких пунктів створені на базі ДСНС.