У Києві "пункти незламності" працюватимуть цілодобово, – рішення Ради оборони

В найближчій час в Києві очікується погіршення погодних умов, а також є реальна ймовірність продовження російських ракетних обстрілів.

Рада оборони Києва прийняла рішення про забезпечення цілодобової роботи у столиці "пунктів незламності".

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

“Останні масовані ракетні удари ще раз довели, що ворог не відмовився від своє мети знищувати цивільне населення, тому існує реальна загроза повторення повітряних ударів, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури”, – йдеться в повідомленні.

Водночас у найближчій час в Києві очікується погіршення погодних умов – різке похолодання до -18 градусів Цельсія.

Реагуючи на ці виклики, сьогодні Рада оборони Києва ухвалила наступні рішення:

забезпечити роботу усіх Пунктів Незламності в цілодобовому режимі

перевірити та за необхідності доукомплектувати Пункти Незламності м. Києва необхідними засобами

перевірити готовність до забезпечення роботи закладів охорони здоров’я на випадок критичної ситуації

поінформувати киян про роботу і доступ до Пунктів Незламності на період погіршення погодних умов

перед морозами перевірити горища, технічні поверхи житлових будинків, усунути недоліки для недопущення замороження систем опалення будинків

Кожен киянин може знайти найближчий "Пункт Незламності" у застосунку "Дія". Там є інтерактивна мапа, у меню можна дізнатися адресу та умови кожного "Пункту Незламності", а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет – для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в Дії.

З 2022 року в Києві створено понад 1000 Пунктів Незламності. Зараз частина цих об’єктів вже розгорнуті, зокрема вони є в кожному районному відділку поліції Києва та ще 47 таких пунктів створені на базі ДСНС.

"У КМВА кажуть, що "пункти незламності" – це острівці безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування у разі надзвичайних подій.

Також в столиці щодня працює Соціальний Патруль. Це бригада з працівників Будинку соціального піклування, яка допомагає бездомним.