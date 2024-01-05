ППО вночі збила 21 із 29 запущених ворогом "шахедів"

Атаку проводили як з російської території, так і з території Криму.

У ніч на 5 січня протиповітряна оборона України знишила 21 із 29 випущених ворогом ударних БпЛА Shahed.

Атака тривала двома хвилями з російського району Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда – Крим. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей", – йдеться у повідомленні.

Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Більшість безпілотників знищили мобільні вогневі групи.