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Міноборони допустило до постачання у ЗСУ унікальний всюдихід-амфібію “ТАХА”

Машина здатна працювати на будь-якій місцевості.

Міноборони допустило до постачання у ЗСУ унікальний всюдихід-амфібію “ТАХА”
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Збройних сил України всюдихід-амфібію «ТАХА», розроблений українськими інженерами. Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Машина здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу. Завдяки своїм невеликим габаритам і можливості розвертатися на місці всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі.

Окрім того, «ТАХА» долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги. Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді — до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби.

Цей транспорт вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.

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