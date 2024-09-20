Журналісти "Українського Свідка" показують як відбувається евакуація цивільних із прифронтових міст Донеччини.

У новому репортажі проєкту – прифронтові Селидове, Курахове та Гірник, що у Донецькій області. Вони фактично розташовані на лінії фронту: на вулицях, якими їхали журналісти, буквально за кілька днів до зйомок ще знаходились російські солдати.

Волонтери із благодійного фонду “Добра Справа”, зокрема пан В’ячеслав, займаються їхньою евакуацією. Він евакуює людей із небезпечних зон вже понад два роки. “Мене самого у 2022 році вивезли із Соледара. Дім та гараж згоріли. На мені тоді були лише шорти", – згадує В’ячеслав.

В’ячеслав має автобус на 16 місць. Отже, за одну поїздку він може вивезти до 13 людей, оскільки решта місця – це для валіз.

"Все залежить від кількості заявок. Буває, їжджу щодня. Сім’я моя ставиться до цього нормально, вже звикли", – розповідає волонтер.

"Росіяни вже заходили у місто. Там були ДРГ, десь вони вже закріплювались. Проте наші хлопці їх звідти повиганяли", – каже В‘ячеслав, коли знімальна група рушить Селидовим. Попри це, росіянам вдалося захопити прилеглі терикон та шахту.

Житель Селидового на ім’я Віталій, якого В’ячеслав евакуйовував разом із його матір’ю, пенсінеркою на ім’я Ніна, розповів чому вирішили виїжджати: пожежу у їхньому будинку згоріла стріха.

"Ба більше, немає а ні опалення, а ні світла, а ні води. За водою треба йти два кілометри", – розповідає жінка.

Перед тим, як їхати, Віталій показав свій город: туди впала ФАБ-1500. "Це було навесні. Бомба впала і не розірвалась", – каже чоловік.

Зараз на місці падіння снаряду ростуть кавуни.

Мешканка Гірника на ім’я Віта, яка виїжджає разом із сім’єю та вівчаром, лишає ключі від будинку сусідці. Та разом із матір’ю лишається у місті.

На брамі та на подвір’ї її будинку написи “люди” та “тут живуть люди”. Та окупантів це не зупинило: через годину після того, як знімальна група разом із В’ячеславом та евакуйованою родиною поїхала, росіяни рознесли будинок снарядом.

***Команда Добра Справа збирає на автобус для евакуації Ціль: 510 000.00 гривень

Посилання на банку. Номер картки банки: 5375 4112 2218 3282

***Соц. мережі В’ячеслава:

https://www.tiktok.com/@vyacheslav.petrekeev

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025878922953

https://www.instagram.com/viacheslavpetrikeev

***Телефони для безкоштовної евакуації до Дніпра: +38-099-009-0012, +38-097-755-97-80