На Львівщині внаслідок падіння російського "шахеда" горіло приміщення колишнього колгоспу

Пошкоджено 2 вантажних і один легковий автомобіль, у житлових будинках неподалік вибито вікна.

У Львівській області внаслідок падіння уламків збитого безпілотника сталася пожежа. Про це повідомив голова львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги в повітряний простір нашої області залетів один ворожий безпілотник. Сили ППО ПК "Захід" збили його. Унаслідок падіння уламків БПЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному із сіл області", - написав Козицький у фейсбуці.

Він уточнив, що загоряння сталося на території колишнього колгоспу. Вогонь оперативно загасили.

"Пошкоджено 2 вантажних і один легковий автомобіль, у житлових будинках неподалік вибито вікна. Найголовніше: на цю годину жертв або постраждалих немає", - додав Козицький.



У ДСНС також уточнили, що о 04:32 надійшло повідомлення про те що в селі Куликів Львівського району відбулось падіння уламків безпілотника в господарську цегляну двоповерхову будівлю розміром 15×20м, внаслідок чого відбулось її руйнування та пожежа на площі 20 кв. м. Пожежу локалізовано о 05:01 та о 05:31 ліквідовано.