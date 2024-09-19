Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували 18 громад Сумщини, вбита одна людина

Ще 16 отримали поранення.

Росіяни атакували 18 громад Сумщини, вбита одна людина
Росіяни скинули КАБ на будинок для літніх людей у Сумах
Фото: Суспільне

Сьогодні, 19 вересня, російських обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 63 обстріли Сумської області, під час яких пролунав 141 вибух. 

По Сумській громаді росіяни вдарили КАБами, влучили в геріатричний пансіонат, одна людина загинула, ще 13 травмовано.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Дронами окупанти атакували Середино-Будську громаду, де три цивільні особи отримали поранення.

Есманьську громаду армія РФ атакувала КАБами, дронами та артилерією.

Також КАБи загарбники скинули на Миколаївську, Річківську та Юнаківську громади.

Краснопільську громаду атакували дронами, мінометами, артилерією, КАБом та “Ланцетом”.

По Тростянецькій, Миропільській та Глухівській громадам ворог бив з артилерії, а по Великописарівській, Новослобідській, Дружбівській та Свеській - дронами.

Путивльську та Білопільську громади російські військові атакували КАБами та дронами.

По Хотінській громаді окупанти били КАБами та мінометами, а по Шалигинській - мінометами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies