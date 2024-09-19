Росіяни атакували 18 громад Сумщини, вбита одна людина

Росіяни скинули КАБ на будинок для літніх людей у Сумах

Сьогодні, 19 вересня, російських обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 63 обстріли Сумської області, під час яких пролунав 141 вибух.

По Сумській громаді росіяни вдарили КАБами, влучили в геріатричний пансіонат, одна людина загинула, ще 13 травмовано.

Дронами окупанти атакували Середино-Будську громаду, де три цивільні особи отримали поранення.

Есманьську громаду армія РФ атакувала КАБами, дронами та артилерією.

Також КАБи загарбники скинули на Миколаївську, Річківську та Юнаківську громади.

Краснопільську громаду атакували дронами, мінометами, артилерією, КАБом та “Ланцетом”.

По Тростянецькій, Миропільській та Глухівській громадам ворог бив з артилерії, а по Великописарівській, Новослобідській, Дружбівській та Свеській - дронами.

Путивльську та Білопільську громади російські військові атакували КАБами та дронами.

По Хотінській громаді окупанти били КАБами та мінометами, а по Шалигинській - мінометами.