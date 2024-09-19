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Київська міськрада викупить у забудовника ділянки заказника "Протасів Яр"

Ціна викупу буде визначена за результатами проведення експертної оцінки та відповідних переговорів.

Київська міськрада викупить у забудовника ділянки заказника "Протасів Яр"
Фото: Макс Требухов

Київська міська рада викупить з приватної власності земельні ділянки, які розташовані на території ландшафтного заказника місцевого значення "Протасів яр" імені Романа Ратушного для захисту зеленої зони від забудови.

Про це повідомила пресслужба міськради.

Рішення було прийнято сьогодні, 19 вересня, 70 депутатами.

Як зазначив заступник міського голови – секретар міської ради Володимир Бондаренко, у 2022 році було створено ландшафтний заказник місцевого значення "Протасів Яр" імені Романа Ратушного, однак левова частина цієї території вже близько 20 років перебуває у приватній власності.

"Раніше громада Протасового яру (ГО «Захистимо Протасів Яр») вимагала від Київради почати переговори з ТОВ «Протасів яр», яке є власником земельних ділянок. Однак переговори не дали результату, оскільки сторони не знайшли компромісу. Намагання власників використати земельні ділянки у Протасовому яру під навіть часткову забудову не сприймається ані громадою, ані міською владою. Разом з тим земельна ділянка була продана ще 20 років тому, і власник, у разі її вилучення, має право на відповідне відшкодування. Саме тому Київрада за ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка розпочинає процес викупу з приватної власності земельних ділянок, які розташовані на території ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів яр» імені Романа Ратушного. Питання викупу порушували представники громади, а також на це погодився і власник земельних ділянок. На цій території має бути заказник, і ніякої жодної забудови", – наголосив Бондаренко.

Він додав, що покриття витрат на викуп планується здійснити за рахунок надходжень до бюджету міста Києва від продажу та оренди земельних ділянок. Ціна викупу буде визначена за результатами проведення експертної оцінки та відповідних переговорів.

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