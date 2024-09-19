Генштаб: понад третина атак росіян припала на Курахівський напрямок

Станом на 16.00 19 вересня відбулися 95 бойових зіткнень. Понад третина атак росіян припала на Курахівський напрямок.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби від російських обстрілів постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Миколаївці, Бобилівці, Рясному, Прогресу, Журавці та Вільній Слободі; під ударами авіації опинились Яструбине, Павлівка, Кекине, Руднєве, Річки та Велика Рибиця. Також противник завдав 11 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 14 КАБів.

На Харківському напрямку російські окупанти один раз намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська.

На Куп’янському противник чотири рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Глушківки, одне боєзіткнення триває. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два тривають.

На Сіверському поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка оборонці української землі відбили три атаки окупаційної армії, ще чотири атаки тривають.

На Краматорському загарбники здійснювали штурм позицій нашого війська поблизу Курдюмівки. Атаку ворога відбили.

На Торецькому кількість ворожих атак зросла до семи. Ворог зосередив свої зусилля в районі Торецька, Щербинівки та Неліпівки, де відбулось чотири боєзіткнення, три атаки противника досі тривають.

На Покровському з початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Миролюбівки, Миколаївки, Новогродіки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 16 атак противника, шість атак – ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито 13 з 36 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському противник, за підтримки авіації, чотири рази йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки. Тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському окупанти здійснили три спроби атакувати наші підрозділи поблизу П’ятихаток та в напрямку Новоандріївки. Також терористична армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Кам’янське.

На Придніпровському противник завдав авіаційного удару по району Миколаївки Херсонської області. Також загарбник не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій, так за сьогодні ним було здійснено три атакувальні дії, на даний час одне боєзіткнення продовжується.