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Суд продовжив ще на два місяці запобіжний захід депутату Тищенку

Це - цілодобовий домашній арешт та носіння електронного браслета.

Суд продовжив ще на два місяці запобіжний захід депутату Тищенку
Микола Тищенко у суді
Фото: Суспільне Новини/Владислав Нагорний

Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив Миколі Тищенку запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт та носіння електронного браслета.

Про це повідомляє "Суспільне".

Прокурори клопотали про продовження запобіжного заходу на два місяці та заборону покидати місце проживання, а також про продовження на два місяці носіння електронного браслета та виконання обов’язків.

Адвокати просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку, або відпустити нардепа під особисте зобов’язання. 

Сам Тищенко також просив відпустити його під особисте зобов'язання. 

Справа Миколи Тищенка

Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками можуть бути охоронці Миколи Тищенка. 

Згодом за фактом нападу в Дніпрі на колишнього військового підрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони відкрили два кримінальні провадження.

Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів.

Київського поліцейського, який брав участь в Дніпрі в інциденті з ймовірно охороною Тищенка, звільнили. Голова ОПУ Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума, народного депутата Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.

Увечері 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 

25 червня Печерський райсуд призначив запобіжний захід Тищенку – цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.

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