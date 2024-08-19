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Печерський суд продовжив запобіжний захід Тищенкові

Нардеп буде під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня.

Печерський суд продовжив запобіжний захід Тищенкові
Микола Тищенко у суді
Фото: Суспільне Новини/Владислав Нагорний

19 серпня Печерський райсуд продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, повідомляє "Суспільне".

Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня.

Справа Тищенка

  • Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів. 
  • Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили. 
  • Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата". 
  • Увечері 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 25 червня Перерський суд призначив запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання. 
  • Охоронець Тищенка, який брав участь у побитті військового, проведе 2 місяці в СІЗО.
  • У липні Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід нардепу.
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