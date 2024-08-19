Печерський суд продовжив запобіжний захід Тищенкові

Тищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня.

Нардеп буде під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня.

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