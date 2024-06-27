Охоронець Тищенка, який брав участь у побитті військового в Дніпрі, проведе 2 місяці в СІЗО

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід затриманому напередодні поліцією учасникові нападу на колишнього військового у Дніпрі Сергію Цуберу.

Як повідомляє "Українська правда", охоронець народного депутата Миколи Тищенка, на відміну від самого обранця, потрапить до слідчого ізолятора. Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та призначив Цуберу два місяці перебування під вартою без можливості внесення застави. Йому інкримінують незаконне затримання та катування.

Зловмисник під час засідання кричав на суддю та погрожував порізати собі вени.