Охоронець Тищенка, який брав участь у побитті військового в Дніпрі, проведе 2 місяці в СІЗО

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід затриманому напередодні поліцією учасникові нападу на колишнього військового у Дніпрі Сергію Цуберу.
Як повідомляє "Українська правда", охоронець народного депутата Миколи Тищенка, на відміну від самого обранця, потрапить до слідчого ізолятора. Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та призначив Цуберу два місяці перебування під вартою без можливості внесення застави. Йому інкримінують незаконне затримання та катування.
Зловмисник під час засідання кричав на суддю та погрожував порізати собі вени.
- Побиття колишнього службовця підрозділу "Кракен" у Дніпрі сталося 20 червня, за цим фактом було відкрито два кримінальних провадження.
- Миколі Тищенку суд обрав у якості запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт.
- Під час процесуальних дій в нього вдома нардеп розбив два телефони.
- Київського поліцейського, який теж брав участь у нападі на ексвійськового, звільнили.