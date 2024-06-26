Ворог обстріляв Веселе Каховського району, поранено мирного жителя

Житель селища Веселе Каховського району на Херсонщині зазнав поранень і був госпіталізований після обстрілу російських окупантів.
Про це повідомили у Херсонській обласній адміністрації.
"До лікарні доставили жителя села Веселе, який постраждав через російські обстріли. 69-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення обличчя. Наразі медики надають йому необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.
- 26 червня окупанти скинули вибухівку на двох дітей у Херсоні. Неповнолітніх та трьох дорослих госпіталізували.
- Крім того, окупанти обстріляли з артилерії волонтерський штаб у Херсоні.