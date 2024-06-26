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Ворог обстріляв Веселе Каховського району, поранено мирного жителя

Херсонщина залишається під масованими ударами окупантів.

Ворог обстріляв Веселе Каховського району, поранено мирного жителя
Фото: Wikimapia

Житель селища Веселе Каховського району на Херсонщині зазнав поранень і був госпіталізований після обстрілу російських окупантів.

Про це повідомили у Херсонській обласній адміністрації.

"До лікарні доставили жителя села Веселе, який постраждав через російські обстріли. 69-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення обличчя. Наразі медики надають йому необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.

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