Ворог обстріляв Веселе Каховського району, поранено мирного жителя

Житель селища Веселе Каховського району на Херсонщині зазнав поранень і був госпіталізований після обстрілу російських окупантів.

Про це повідомили у Херсонській обласній адміністрації.

"До лікарні доставили жителя села Веселе, який постраждав через російські обстріли. 69-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення обличчя. Наразі медики надають йому необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.