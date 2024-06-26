Російська рамія надранок 26 червня завдала авіаудару по Селидовому Донецької області. Ворог скинув ФАБ-500 на житлові будинки міста.

Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація.

"Сьогодні близько 04:10 окупанти спрямували на м.Селидове авіабомбу "ФАБ-500". У результаті обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ДСНС, 6 багатоквартирних і 37 приватних житлових будинків, 1 приватний автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Постраждалих та загиблих немає.