Російська рамія надранок 26 червня завдала авіаудару по Селидовому Донецької області. Ворог скинув ФАБ-500 на житлові будинки міста.
Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація.
"Сьогодні близько 04:10 окупанти спрямували на м.Селидове авіабомбу "ФАБ-500". У результаті обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ДСНС, 6 багатоквартирних і 37 приватних житлових будинків, 1 приватний автомобіль", — ідеться у повідомленні.
Постраждалих та загиблих немає.
- Минулої доби ворог обстріляв пожежну частину у Селидовому. Бив також ФАБ-500.