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Росіяни скинули авіабомбу ФАБ-500 на житлові будинки Селидового Донецької області

Пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля.

Росіяни скинули авіабомбу ФАБ-500 на житлові будинки Селидового Донецької області
Селидове
Фото: Офіс генпрокурора

Російська рамія надранок 26 червня завдала авіаудару по Селидовому Донецької області. Ворог скинув ФАБ-500 на житлові будинки міста.

Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація.

"Сьогодні близько 04:10 окупанти спрямували на м.Селидове авіабомбу "ФАБ-500". У результаті обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ДСНС, 6 багатоквартирних і 37 приватних житлових будинків, 1 приватний автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Постраждалих та загиблих немає.

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