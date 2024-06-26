Тищенко та пустота. Апофеоз

Апофеоз. Арешт Тищенка - це просто апофеоз краху міфології про те, що домогосподарка може керувати державою. Та перший відносно публічний крок до демонстрації того, що правила “свій-чужий” змінились.

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Першою несподіванкою було публічне відсторонення ОП від “кума”. Але, сьогоднішній обшук та його публічність в деталях - просто демонстрація змін у внутрішній політиці. Несподівано, але.

Проте, повернемось до самого Тищенка. Пакети та коробки з готівкою. Коштовний годинник. Все це привід для обурення, але не більше. Хоча б тому, що Коля Тищенко особливо не прикидався бідним. Тут вже справа за НАБУ - завіряння з офіційними доходами, деклараціями та відповідне рішення.

Справа в самому Тищенку. Шоу розбитого телефону від відчаю. Без огляду на 21 сторічча, хмарні сервіси та банальне не розуміння захисту жорсткого диску в телефоні. Якщо він знає, що там є жорсткий диск, а не лише екран. Жорстка стадія заперечення разом зі стадією прийняття в одному флаконі.

Але в цьому давайте не забувати дві важливі речі.

Перша. Він - народний депутат України. Досі. Попри все. Він досі впливає на вирішення нашої долі - кожного з нас своїм голосом Ця копія Іллі Ківи має реальний вплив своїм голосом. Прочитали? Тепер повторить це собі та прийміть. Тому, якщо його справа не дійде до логічного кінця у вигляді вироку, або мінімально - до складання мандату, уявіть яку шкоду він ще може зробити. Одразу після того, як закінчите сміятись з його непробивного безглуздя - починайте розуміти наслідки.

Друга. Нагадайте собі, що причина візиту ДБР до Тищенка - не гроші, годинники та не відсутність його інтелекту. Це конкретні дії з насильства в бік військового. До яких все перелічене вище немає жодного застосунку. Та тут згадайте - поліціянта, якого просто тихо звільнили. Поплічників Тищенка - псевдоохоронців з ОПЗЖ. Його помічницю з цікавим шлейфом минулого. Згадали? А тепер зверніть увагу, як замість них інфополе заповнилося безглуздям та готівкою Тищенка. Чому?

Тому, сьогодні ми дійсно в цікавій точці зміни правил та сигналів “свій -чужий” для влади. Можливо, це початок справжніх змін. Можливо - ні. Проте, ми точно бачимо, що буває, якщо до влади приходить колективний Тищенко.