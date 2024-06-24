Об’єднаний світ – це світ миру, який уміє діяти правильно

Нам вдалося уникнути однієї з найстрашніших речей, а саме – поділу світу на протилежні табори. Підтримати Україну зібралися представники міжнародних організацій та держав Латинської Америки, Африки, Європи, Близького Сходу та Азії, Тихоокеанського регіону, Північної Америки. Усього – сто один учасник!

15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці відбувся Перший Саміт миру , на якому були представлені всі частини світу – усі континенти.

Фото: EPA/UPG

Присутність на Саміті миру представників всіх континентів стала чітким сигналом Росії, що глобальний світ не підтримує її загарбницької війни.

Саміт став важливим кроком на шляху до відновлення миру, заснованого на правилах міжнародного порядку. Всеосяжного миру для України на основі Статуту ООН, поваги до міжнародного права, справедливих інтересів Українського Народу.

Одним з успіхів цього Саміту стало те, що всі його учасники – а це більшість світу – у черговий раз підтвердили свою підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.

Крім того, цей, без сумніву, історичний захід став вагомою практичною складовою імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського – єдиного дієвого механізму забезпечення справедливого та сталого миру для нашої держави.

Як результат, за підсумками Саміту було ухвалено Спільне комюніке про основи миру, який повністю відображає наші наміри передати прийдешнім поколінням ефективний механізм реалізації Статуту ООН. Цей документ залишається відкритим для приєднання всіх, хто поважає міжнародне право, і ми розраховуємо, що всі наші друзі та стратегічні партнери, які не змогли взяти участь у Саміті, підтримають це комюніке.

Далі дипломатична робота продовжиться на рівні радників із питань національної безпеки. Вони розроблять покроковий план щодо трьох пунктів, які містить Спільне комюніке про основи миру. Це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; звільнення полонених і депортованих, дорослих і дітей, військових і цивільних, чиє життя було зламане війною.

Перший Саміт миру був важливим, але лише першим кроком у безперервному процесі відновлення справедливого миру.

Отже, коли будуть готові плани дій заради миру, коли буде відпрацьований кожен крок, буде відкрито шлях до другого Саміту миру, а отже, і до закінчення цієї війни.

Ми сподіваємось, що Азербайджанська Республіка як держава, що на собі відчула всі жахіття війни, долучиться до відпрацювання таких кроків і візьме участь у другому Саміті миру.

Ми починаємо цей шлях. Маємо довести всі разом, що об’єднаний світ – це світ миру, це світ, який уміє діяти правильно.