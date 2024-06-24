ПАРЄ має намір закріпити у резолюції підсумки першого Саміту миру

Підсумки першого Саміту миру мають закріпити у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук, передає "Укрінформ".

"За кілька днів буде подана заявка на резолюцію, яку ініціювала якраз швейцарська делегація. Вона буде стосуватися якраз підсумків Саміту миру, а також міститиме заклик до всіх країн активно працювати далі за всіма ухваленими на зустрічі пунктами", - розповіла Кравчук.

ПАРЄ планує ухвалити резолюцію доволі швидко, бо на черзі - другий саміт.

За словами депутатки, основним у документі буде заклик надати підтримку українським планам та формату. "Йдеться про те, що країни, які вірять в права людини, в статут ООН , вірять в міжнародне право, збираються разом, працюють і потім кажуть агресору своє слово. Яке звучатиме різними мовами, всіма мовами Ради Європи", - додала Кравчук.