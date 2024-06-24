Глава МЗС Фінляндії: робота над 15-м пакетом санкцій проти РФ почнеться негайно

У 15-му пакеті санкцій проти РФ ЄС може розширити списки суб'єктів, що потраплять під обмеження.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що робота над наступним пакетом санкцій проти РФ через її війну в Україні почнеться негайно.

Про це міністерка сказала в межах засідання Ради закордонних справ ЄС у Люксембурзі, пише Укрінформ.

"Я вдячна за 14-й пакет санкцій, і так, переговори забрали багато часу. Але пакет санкцій водночас є дуже широким і, звичайно, усі країни мають свої думки, які потрібно взяти до уваги. Але я дуже рада, що цей пакет зараз є, і, звичайно, робота над наступним пакетом санкцій почнеться негайно", – заявила глава фінського МЗС.

За її словами, у 15-му пакеті санкцій проти РФ, ЄС, зокрема, може розширити списки суб'єктів, що потраплять під обмеження.

Що відомо про схвалення 14-го пакета санкцій