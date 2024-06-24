Глава МЗС Фінляндії: робота над 15-м пакетом санкцій проти РФ почнеться негайно

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що робота над наступним пакетом санкцій проти РФ через її війну в Україні почнеться негайно.
Про це міністерка сказала в межах засідання Ради закордонних справ ЄС у Люксембурзі, пише Укрінформ.
"Я вдячна за 14-й пакет санкцій, і так, переговори забрали багато часу. Але пакет санкцій водночас є дуже широким і, звичайно, усі країни мають свої думки, які потрібно взяти до уваги. Але я дуже рада, що цей пакет зараз є, і, звичайно, робота над наступним пакетом санкцій почнеться негайно", – заявила глава фінського МЗС.
За її словами, у 15-му пакеті санкцій проти РФ, ЄС, зокрема, може розширити списки суб'єктів, що потраплять під обмеження.
Що відомо про схвалення 14-го пакета санкцій
- Сьогодні, 24 червня, у ЄС ухвалили 14-й пакет санкцій проти РФ. Він посилює тиск на російську енергетику та містить заходи для запобігання спробам оминати європейські санкції. По кому він вдарить – у матеріалі LB.ua.
- Також до 14 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії потрапили понад десять пропагандистів.
- 20 червня, посли ЄС погодили 14 пакет санкцій проти Росії. Серед санкцій – заборона на перевалку російського скрапленого газу, відповідальність операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.
- Перед цим Reuters писали про те, що Німеччина знову гальмує ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти Росії.
- Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали санкційний пакет більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого газу і покладання відповідальності на операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах.
- Раніше Бельгія, яка зараз головує у Євросоюзі, планувала досягти компромісу щодо 14-го пакету санкцій проти Росії до саміту Великої сімки, який проходив 13 червня в Італії.
- Однак 14 червня країни Євросоюзу не змогли домовитися про нові санкції проти сектору зрідженого природного газу (ЗПГ) Росії. У цьому, зокрема, звинувачували Німеччину.
- Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення в тому, що Німеччина є "новою Угорщиною" після того, як країна заблокувала останній раунд санкцій ЄС проти Росії 14 червня.