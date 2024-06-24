ЄС ухвалив 14 пакет санкцій проти Росії: по кому він вдарить

Рада ЄС ухвалила новий, 14-ий пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи спрямовані проти економіки та приватних осіб путінського режиму.

Ці заходи спрямовані на сектори енергетики, фінансів, транспорту та торгівлі та ускладнюють обхід санкцій. Про це повідомили в Раді ЄС.

"Рада ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які завдають ще одного удару по режиму Путіна та тих, хто продовжує його незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України", – повідомили в Раді.

Фінанси

Рада вирішила заборонити використання "Системи передачі фінансових повідомлень" (SPFS) – спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів. Організаціям ЄС, які працюють за межами Росії, буде заборонено підключатися до SPFS або еквівалентних спеціалізованих служб обміну фінансовими повідомленнями.

Крім того, операторам ЄС буде заборонено здійснювати транзакції з особами, які входять до списку, використовуючи SPFS за межами Росії.

Також Рада запроваджує заборону на операції з цільовими кредитними і фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, заснованими за межами ЄС, коли ці організації сприяють транзакціям, які підтримують оборонно-промислову базу Росії шляхом експорту, постачання, продажу, передачі або транспортування до Росії товарів і технологій подвійного призначення, чутливих предметів, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів.

Фінансування політичних партій та інших організацій

Зважаючи на спроби Росії втрутитися в демократичні процеси в ЄС і підірвати його демократичні основи, Рада вирішила, що політичні партії та фонди, неурядові організації, зокрема аналітичні центри або постачальники медіапослуг у ЄС, більше не зможуть приймати фінансування, що надходить від російської держави та її довірених осіб.

Відповідно до Хартії основоположних прав, узгоджені сьогодні заходи не перешкоджатимуть постачальникам медіапослуг та їхньому персоналу здійснювати іншу діяльність у ЄС, таку як дослідження та інтерв’ю.

Транспорт

Вперше Євросоюз ухвалив захід, спрямований на конкретні судна, які беруть участь у війні Росії проти України – вони підпадають під заборону на доступ до портів і заборону на надання послуг. Ці судна можуть потрапити під санкції з різних причин, таких як транспортування військового обладнання для Росії, транспортування вкраденого українського зерна та підтримка розвитку енергетичного сектору Росії, наприклад, через транспортування компонентів ЗПГ або перевалку ЗПГ. Цей захід також націлений на танкери, що є частиною темного флоту Путіна, які обходять обмеження ЄС і Price Cap Coalition, використовуючи при цьому оманливу практику судноплавства, повністю нехтуючи міжнародними стандартами. 27 суден сьогодні потрапили під ціль.

Крім того, щоб уникнути інших форм обходу, Рада вирішила розширити заборону на польоти в ЄС. Заборона на посадку, зліт або політ над територією ЄС також поширюватиметься на будь-які повітряні судна, які використовуються для нерегулярних польотів, в разі, якщо підсанкційна російська фізична або юридична особа використовує його для місця відпочинку або ділової зустрічі. Крім того, оператори повинні надавати будь-яку інформацію, яка вимагається національними компетентними органами держав-членів, щодо нерегулярних рейсів, включно інформацію про власність повітряного судна та, можливо, пасажирів. Також розширять заборону на транспортування вантажів автомобільним транспортом по території ЄС, у тому числі транзитом, таким чином, щоб охопити операторів ЄС, які належать 25% або більше росіянам.

Контроль за імпортом і експортом та обмеженнями

Рада додала 61 нову структуру до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у її загарбницькій війні проти України. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Деякі з цих організацій розташовані в третіх країнах (Китай, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати) і брали участь в обході торговельних обмежень і займалися закупівлею чутливих предметів, які використовуються, наприклад, у виробництві дронів, або надання матеріальної підтримки російським військовим операціям.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених предметів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, додаючи деякі верстати та "всюдиходи".

ЄС також запровадив подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють, зокрема, збільшенню російського промислового потенціалу (наприклад, хімікатів, зокрема, марганцевих руд і сполук рідкоземельних металів, пластмас, землерийної техніки, моніторів та електричного обладнання), а також на подальше обмеження імпорту гелію з Росії, який є джерелом значних доходів режиму.

Ліхтенштейн додано до списку країн-партнерів, які застосовують набір обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з Росії, а також набір заходів контролю за імпортом, які по суті еквівалентні тим, що застосовуються в ЄС.

Інші заходи

Сьогоднішній пакет застосовує обмеження на прийом заявок на реєстрацію в ЄС певних прав інтелектуальної власності російськими громадянами та компаніями – з метою компенсації дій російського уряду та судів, які незаконно позбавляють власників прав інтелектуальної власності ЄС їхнього захисту в Росії.

Нарешті, буде заборонено купувати, ввозити, переміщувати чи вивозити українські культурні цінності та інші товари археологічного, історичного, культурного, рідкісного наукового чи релігійного значення, якщо є обґрунтовані підстави підозрювати, що ці товари були незаконно вивезені з України.