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Росіяни за ніч шість разів обстріляли п'ять громад у прикордонній зоні на Сумщині

Зафіксовано 19 вибухів.

Росіяни за ніч шість разів обстріляли п'ять громад у прикордонній зоні на Сумщині
Ілюстративне фото
Фото: unn.ua

У ніч проти понеділка російські окупанти шість разів обстріляли Сумську область. Під ворожим вогнем опинилися жителі п'яти громад, розташованих у прикордонній зоні.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, по Хотінській громаді ворог ударив зі ствольної артилерії (3 вибухи) і мінометів (2 вибухи). У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл з АГС (9 вибухів).

Вороді безпілотники атакували Середино-Будську (2 вибухи) і Білопільську (1 вибух) громади.

Під мінометним вогнем була Великописарівська громада (2 міни).

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