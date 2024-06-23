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​Генштаб ЗСУ: із 96 атак росіян майже 40 припало на Покровський напрямок

На Сіверському напрямку після обіду російські терористи скинули по дві авіабомби в райони Серебрянки та Спірного.

​Генштаб ЗСУ: із 96 атак росіян майже 40 припало на Покровський напрямок
Українська армія
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 19.00 23 червня на фронті зафіксували 92 російських атак. Ворог продовжує прикладати основні зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках. 

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку ситуація напружена - було дев’ять бойових зіткнень неподалік п’яти різних населених пунктів. Бої тривали у двох локаціях, біля Синьківки і Стельмахівки, ще продовжуються. 

На Лиманському у Серебрянському лісі та біля Макіївки, точаться три боєзіткнення. Ще чотири ворожих атаки сьогодні вже відбили. 

Підтверджені сумарні втрати ворога на Куп’янському та Лиманському напрямках в особовому складі на цей час становлять 167 осіб вбитими та пораненими. Ще кілька загарбників потрапили у полон. Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобіля та 79 ворожих БпЛА. Дві артсистеми, три ББМ та два авто окупантів пошкоджено. 

На Сіверському напрямку після обіду російські терористи скинули по дві авіабомби в райони Серебрянки та Спірного.

На Краматорському загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до п’яти. Атаки відбили. Ситуація контрольована. 

На Покровському тривають дев’ять боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Сокола, Воздвиженки та Євгенівки. Ще 29 атак на напрямку вже завершились. Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні - 137, санітарні – 154. Також близько півдесятка російських окупантів здалися в полон. Окрім того, наші воїни знищили три танки та ще стільки ж - пошкодили. Загальна інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється.

На Курахівському загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Всі ворожі атаки зупинили. Також російськи терористи завдали авіаударів – били КАБами у райони Курахівської ТЕС, самого Курахового і Красногорівки, а некерованими авіаракетами – біля Костянтинівки.

На Придніпровському успішно відбили п’ять спроб загарбників витіснити наших військових з позицій на лівобережжі річки Дніпро.

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