На півдні та сході України завтра буде до +33, у низці областей дощитиме

Відвідувачі зоопарку під розпилювачем води у спекотний день у Вашингтоні, США, 6 вересня 2023 р. Температура повітря склала 38 г

Синоптики прогнозують Україні завтра, 24 червня хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Короткочасні дощі, місцями грози, у більшості західних, вночі і північних областей та на крайньому півдні країни без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 17-22°, вдень 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°.

Вчора на Львівську область зійшла сильна гроза, унаслідок негоди на автошляхах впали дерева. У Львові не працювало п'ять маршрутів електротранспорту, було повалено близько 100 дерев і пошкоджено близько 10 дахів. На одній з вулиць міста провалився димохід шестиповерхового будинку. Унаслідок стихії ніхто не постраждав.