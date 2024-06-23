Ворог понівечив майно місцевих мешканців, зокрема 10 приватних будинків, 7 господарських споруд та автомобіль.

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Сьогодні протягом дня окупанти 1️4 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та голова обласної ради Микола Лукашук.

Росіяни переважно атакували район дронами-камікадзе. Також двічі застосували й важку артилерію, випустивши з десяток снарядів.

Під ударом був райцентр, а також громади – Мирівська, Червоногригорівська та Покровська.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

У самому Нікополі ворог понівечив майно місцевих мешканців, зокрема 10 приватних будинків, 7 господарських споруд, авто. Одну будівлю росіяни розтрощили.

Серед пошкоджених споруд є продуктовий магазин, а також паркани, колодязь, альтанка та лінія електропередач.

Звідусіль обійшлося без жертв і постраждалих.