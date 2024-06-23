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​У міськраді Кривого Рогу пояснили, чому зранку місто накрила хмара диму і погіршилась якість повітря

Наразі концентрації всіх забруднюючих речовин перебували у межах норми. 

​У міськраді Кривого Рогу пояснили, чому зранку місто накрила хмара диму і погіршилась якість повітря
Кривий Ріг
Фото: Еспресо

Зранку 23 червня Кривий Ріг накрила хмара диму, також зафіксували погіршення якості повітря.

Міське управління екології повідомило, що це сталося через надзвичайну ситуацію на місцевому підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Пресслужба товариства заявила, що о 5-ій ранку відключився від енергосистеми ряд виробничих потужностей. Працівникам довелося вдатися до ряду кризових технологічних дій, щоб зберегти, зокрема, обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. 

Зараз енергопостачання відновили і ситуація контрольована. Управління екології повідомило, що за даними автоматизованих постів моніторингу атмосферного повітря зафіксовано незначну динаміку росту концентрацій окремих забруднюючих речовин, зокрема пилу ТЧ 2,5 та ТЧ10, озону. 

Станом на 11:30 концентрації всіх забруднюючих речовин перебували у межах нормативних значень.

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