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В Україні загинув третій військовий-доброволець з Естонії

Мартін Яегер помер на кордоні Харківської та Луганської областей на лінії Куп'янськ-Сватове.

В Україні загинув третій військовий-доброволець з Естонії
​Мартін Яегер
Фото: err.ee

Вчора в Україні загинув третій солдат-доброволець з Естонії Мартін Яегер, повідомило видання EER.

Яегер загинув у бою біля села Райгородка на кордоні Харківської та Луганської областей на лінії Куп'янськ-Сватове.

Мартін входив до складу 3-ї штурмової бригади української армії, яка веде зараз запеклі оборонні бої на схід від селища Борова. В Україні він служив у різних підрозділах, а до 3-ї штурмової приєднався місяць тому.

Яегер прослужив понад 10 років у елітному підрозділі Сил оборони Естонії – Скаутському батальйоні.

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  • У березні 2023 стало відомо про смерть колишнього офіцера Сил оборони Естонії Іво Юрака, який загинув від вогню російської артилерії під Бахмутом на Донеччині. У вересні минулого року під час атаки російського безпілотника поблизу міста Лиман на Донеччині загинув естонський доброволець Танель Криггуль.
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