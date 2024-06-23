В Україні загинув третій військовий-доброволець з Естонії

Мартін Яегер помер на кордоні Харківської та Луганської областей на лінії Куп'янськ-Сватове.

Вчора в Україні загинув третій солдат-доброволець з Естонії Мартін Яегер, повідомило видання EER.

Яегер загинув у бою біля села Райгородка на кордоні Харківської та Луганської областей на лінії Куп'янськ-Сватове.

Мартін входив до складу 3-ї штурмової бригади української армії, яка веде зараз запеклі оборонні бої на схід від селища Борова. В Україні він служив у різних підрозділах, а до 3-ї штурмової приєднався місяць тому.

Яегер прослужив понад 10 років у елітному підрозділі Сил оборони Естонії – Скаутському батальйоні.