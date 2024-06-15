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У неділю в Україні прогнозують дощ, окрім західних областей

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

У неділю в Україні прогнозують дощ, окрім західних областей

У неділю в південних, центральних та східних областях прогнозують дощі та грози, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

16 червня у південних, центральних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; у Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, вночі у Дніпропетровській та Запорізькій областях значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий). Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у східних та південних областях 23-28°.

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

17 червня короткочасні грозові дощі (вночі місцями); 18 червня без опадів, лише вдень у східних та північно-східних областях невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, у південно-східній частині 15-20°; вдень 17 червня 21-26°, 18 червня 24-29°.

У столиці та на Київщині 17 червня короткочасний дощ, гроза (вночі місцями); 18 червня без опадів. Температура вночі 12-17°; вдень 17 червня 21-26°, 18 червня очікується 24-29°. 

19 червня без опадів, лише вдень у західних, місцями північних областях короткочасні дощі, подекуди грози.

20 червня вночі у північних, центральних та південних областях, вдень на сході та північному сході країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Температура вночі 16-22°, 20 червня у західних та північних областях 12-18°; вдень 19 червня 27-33°, 20 червня в Україні, крім півдня, 21-27°.

У Києві та області 19 червня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. 20 червня вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Температура 19 червня вночі 16-21°, вдень 27-32°; 20 червня вночі 12-17°, вдень 21-26°.

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