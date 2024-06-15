Завтра графіки відключення електроенергії не вводитимуть

На завтра, 16 червня, відключень світла не прогнозують через зниження споживання електроенергії у вихідний день.
Про це повідомили в Укренерго.
"Завтра, 16 червня, по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується", – повідомили в Укренерго.
При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження повідомлять додатково.
Наступного тижня, з 17 червня, ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього. Є два фактори, через які неможливо уникнути відключень: зростання енергоспоживання через спеку і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕ