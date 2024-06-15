Камала Гарріс на зустрічі з Зеленським: українці та їхнє майбутнє – це наш стратегічний інтерес

Віцепрезидентка запевнила, що допомога Україні – не благодійність для Штатів.

Камала Гарріс та Володимир Зеленський зустрілися в Швейцарії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях саміту миру в Швейцарії.

Президент висловив вдячність США, зокрема президенту Джо Байдену, за підписану в Італії двосторонню безпекову угоду. Він сказав, що угоду вже почали імплементувати.

Також він подякував Конгресу за схвалену раніше допомогу.

"Путін намагається розширити війну та зробити її більш кривавою. Разом із Америкою та іншими союзниками ми захистимо людей та відкриємо нові можливості для дипломатії", – сказав Зеленський.

Камала Гарріс сказала, що Байден був дуже задоволений нещодавніми зустрічами з українським президентом.

"Наша підтримка – це не благодійність, тому що українці та їхнє майбутнє – це наш стратегічний інтерес", – сказала вона.

Віцепрезидентка сказала, що бере участь у саміті, аби стояти разом із Україною та лідерами інших країн.