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Камала Гарріс на зустрічі з Зеленським: українці та їхнє майбутнє – це наш стратегічний інтерес

Віцепрезидентка запевнила, що допомога Україні – не благодійність для Штатів.

Камала Гарріс на зустрічі з Зеленським: українці та їхнє майбутнє – це наш стратегічний інтерес
Камала Гарріс та Володимир Зеленський зустрілися в Швейцарії
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях саміту миру в Швейцарії. 

Президент висловив вдячність США, зокрема президенту Джо Байдену, за підписану в Італії двосторонню безпекову угоду. Він сказав, що угоду вже почали імплементувати.

Також він подякував Конгресу за схвалену раніше допомогу.

"Путін намагається розширити війну та зробити її більш кривавою. Разом із Америкою та іншими союзниками ми захистимо людей та відкриємо нові можливості для дипломатії", – сказав Зеленський. 

Камала Гарріс сказала, що Байден був дуже задоволений нещодавніми зустрічами з українським президентом.

"Наша підтримка – це не благодійність, тому що українці та їхнє майбутнє – це наш стратегічний інтерес", – сказала вона.

Віцепрезидентка сказала, що бере участь у саміті, аби стояти разом із Україною та лідерами інших країн. 

  • Американська віцепрезидентка після прибуття на захід оголосила про надання Україні $1,5 млрд допомоги на енергетику. 
  • Україна розраховувала, що Штати будуть представлені президентом Джо Байденом. Володимир Зеленський навіть говорив, що відмова Байдена від участі в заході викличе в Путіна оплески стоячи.
  • Втім, Байден усе ж участі в заході не бере. Медіа раніше писали, що на дні саміту в нього запланована кампанія зі збору коштів перед виборами.
  • США представлені віцепрезиденткою Камалою Гарріс. За даними організаторів, загалом 57 країн з 92 представлені на найвищому рівні.
  • З президентом США Володимир Зеленський цього місяця бачився уже двічі: у Франції та в Італії. На полях саміту Group of 7 цього тижня президенти підписали безпековий договір. 
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