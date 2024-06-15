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Кислиця на Радбезі ООН закликав Росію припинити катування "азовців" та включити їх до обміну полоненими

"Не було знайдено жодних доказів порушень з боку бригади "Азов", які могли б перешкодити наданню їй військової допомоги з боку США".

Кислиця на Радбезі ООН закликав Росію припинити катування "азовців" та включити їх до обміну полоненими
Сергій Кислиця
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав припинити катування азовців та включити їх до обміну полоненими.

Про це повідомляє 24 канал.

У п'ятницю, 14 червня, відбулося засідання Радбезу ООН, на якому виступив Кислиця. Він наголосив на героїзмі бригади "Азов" та брехні Росії, яка уже зазнає краху.

"Не було знайдено жодних доказів порушень з боку бригади "Азов", які могли б перешкодити наданню їй військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки", - сказав Кислиця.

Він наголосив, що цей факт спростовує російську кампанію з дезінформації, що триває з 2014 року. Кислиця згадав, що солдати "Азову" були серед захисників Маріуполя у 2022 році та його мирних жителів, яких Росія вбивала "в промислових масштабах".

"Чимало бійців бригади потрапили до полону. Вони досі перебувають у російських в'язницях, гинуть від тортур та вбивств. Найгучніший доказ свавілля ворога – вбивство Росією українських захисників, що перебували в фільтраційній тюрмі в Оленівці. Ми знову закликаємо припинити тортури азовців, надати їм безперешкодний і регулярний доступ від Міжнародного комітету Червоного Хреста та правозахисників, а також включити їх до обмінів полоненими", - наголосив Кислиця. 

За повідомленнями Управління Верховного комісара ООН з прав людини, деяких з азовців були забиті до смерті, а іншим - винесено довгострокові або довічні вироки лише за те, що вони є членами бригади "Азов". 

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