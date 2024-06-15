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​Окупанти вдалили із РСЗВ по селу на Харківщині, постраждав цивільний

Пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

​Окупанти вдалили із РСЗВ по селу на Харківщині, постраждав цивільний
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 15 червня, близько 11.00 російські війська вдарили по селу Курилівка Куп'янського району, що на Харківщині. В результаті атаки постраждав мирний мешканець.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 

Отримав поранення 55-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі. Попередньо, ворог бив по населеному пункту з реактивних систем залпового вогню.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби російська армія била по населених пунктах Харківської області. Під авіаударами опинилися Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони. Особливло постраждало село Кутузівка, по якому окупанти запустили щонайменше 5 КАБів.

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