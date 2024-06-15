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Зеленський: Росія використовує на місяць 3200–3500 КАБів по цивільному населенню України

Під час інтерв'ю президент України нагадав, що такий метод (коврового бомбардування) використовував Адольф Гітлер.

Зеленський: Росія використовує на місяць 3200–3500 КАБів по цивільному населенню України
Фото: скріншот з відео

Росія використовує на місяць 3200–3500 керовані авіаційні бомби виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

"Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів, це guided aerial bombs (керовані авіаційні бомби), виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Щоб люди боялися і люди бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала можливість окупувати ці села і міста”, — сказав президент", – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що те саме робив Адольф Гітлер – коврове бомбардування.

"Коврове" бомбардування — все те саме, як одна методичка", — зазначив Зеленський.

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