Зеленський: Росія використовує на місяць 3200–3500 КАБів по цивільному населенню України

Росія використовує на місяць 3200–3500 керовані авіаційні бомби виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.
"Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів, це guided aerial bombs (керовані авіаційні бомби), виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Щоб люди боялися і люди бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала можливість окупувати ці села і міста”, — сказав президент", – наголосив президент.
Зеленський нагадав, що те саме робив Адольф Гітлер – коврове бомбардування.
"Коврове" бомбардування — все те саме, як одна методичка", — зазначив Зеленський.
- Від початку доби російські окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі прифронтових міст.