Росія тримає чотири ракетоносії у Чорному й Азовському морях

Станом на 06:40 15 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі й Азовському морях Росія тримає загалом дев'ять військових кораблів, зокрема чотири носії крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Зокрема, у Чорному морі зафіксований один ворожий корабель – ракетоносій, оснащений орієнтовно чотирма "Калібрами".

В Азовському морі перебуває вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями Калібрів. Загальний залп – до 24 ракет.

У Середземному морі виявлена присутність двох кораблів ВМФ РФ, які є ракетоносіями. Загальний залп – до 12 "Калібрів".