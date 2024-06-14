Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини, ще сім поранені

Сьогодні, 14 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 38 вибухів.

По Есманьській громаді росіяни вдарили FPV-дроном, в результаті цього пошкоджено соціальний автобус, в якому перебувало 20 цивільних осіб, з яких 3 отримали поранення. Були й інші атаки FPV-дронами та артилерією.

По Шосткинській громаді окупанти завдали ракетного удару, попередньо одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Краснопільську громаду армія РФ атакувала дронами та мінометами.

Також мінометами окупаційна армія обстріляла Великописарівську та Миропільську громади, а Юнаківську - з артилерії.

Хотінську громаду ворог атакував з мінометів та артилерії.

По Шалигинській громаді російські військові вдарили дроном та артилерією.