Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини, ще сім поранені

Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів області.

Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини, ще сім поранені
Наслідки російських обстрілів Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 14 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 38 вибухів. 

По Есманьській громаді росіяни вдарили FPV-дроном, в результаті цього пошкоджено соціальний автобус, в якому перебувало 20 цивільних осіб, з яких 3 отримали поранення. Були й інші атаки FPV-дронами та артилерією.

По Шосткинській громаді окупанти завдали ракетного удару, попередньо одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

Краснопільську громаду армія РФ атакувала дронами та мінометами.

Також мінометами окупаційна армія обстріляла Великописарівську та Миропільську громади, а Юнаківську - з артилерії.

Хотінську громаду ворог атакував з мінометів та артилерії.

По Шалигинській громаді російські військові вдарили дроном та артилерією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies