Упродовж 14 червня окупаційні війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини із БпЛА і важкої артилерії.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у результаті обстрілів була поранена 17-річна дівчина.

Крім того, пошкоджені підприємство, магазин, дві вантажівки, стільки ж легкових авто, мікроавтобус, гараж.

Фото: Telegram/Сергій Лисак Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 14 червня 2024 року

Фото: Telegram/Сергій Лисак Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 14 червня 2024 року

Потрощені сім приватних будинків, декілька господарських споруд, одна з яких загорілася. Наразі пожежу загасили. Через обстріли був знищений ангар для зберігання зерна і автопричіп. Понівечені трактор, мотоцикл, газогін, лінії електропередач.