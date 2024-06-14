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Росіяни обстріляли з БпЛА і важкої артилерії Нікопольщину та поранили неповнолітню

Також пошкоджені будинки, лінії електропередач, газогін.

Росіяни обстріляли з БпЛА і важкої артилерії Нікопольщину та поранили неповнолітню
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 14 червня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Упродовж 14 червня окупаційні війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини із БпЛА і важкої артилерії.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у результаті обстрілів була поранена 17-річна дівчина. 

Крім того, пошкоджені підприємство, магазин, дві вантажівки, стільки ж легкових авто, мікроавтобус, гараж. 

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 14 червня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 14 червня 2024 року

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 14 червня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 14 червня 2024 року

Потрощені сім приватних будинків, декілька господарських споруд, одна з яких загорілася. Наразі пожежу загасили. Через обстріли був знищений ангар для зберігання зерна і автопричіп. Понівечені трактор, мотоцикл, газогін, лінії електропередач. 

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