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У суботу Укренерго збільшить відключення світла по Україні

У ремонт вийшов один енергоблок АЕС, а роботу сонячних електростанцій ускладнює хмарність.

У суботу Укренерго збільшить відключення світла по Україні
Відключення світла
Фото: EPA/UPG

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла в Україні 15 червня.

За інформацією компанії, графіки діятимуть від 8.00 до 23.00.

Крім того, з 16.00 по 20.00 обмеження споживання діятимуть для більшої кількості споживачів, додали у НЕК.

Укренерго пояснило, що причинами такої ситуації стали знищена робота сонячних електростанцій через хмарність в областях, а також тому, що в ремонт вивели ще один енергоблок АЕС.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть, нагадали у НЕК.

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