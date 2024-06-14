У суботу Укренерго збільшить відключення світла по Україні

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла в Україні 15 червня.
За інформацією компанії, графіки діятимуть від 8.00 до 23.00.
Крім того, з 16.00 по 20.00 обмеження споживання діятимуть для більшої кількості споживачів, додали у НЕК.
Укренерго пояснило, що причинами такої ситуації стали знищена робота сонячних електростанцій через хмарність в областях, а також тому, що в ремонт вивели ще один енергоблок АЕС.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть, нагадали у НЕК.
- Водночас в Україні оновлять перелік об'єктів, які не підлягають знеструмленню. Зокрема, для розвантаження ліній, які живлять критичну інфраструктуру, від'єднати всіх інших споживачів.