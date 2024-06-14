В Україні оновлять перелік важливих об'єктів, які не підлягають знеструмленню

Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі.

В Україні оновлять перелік об'єктів, які не підлягають знеструмленню. Зокрема, для розвантаження ліній, які живлять критичну інфраструктуру, від'єднати всіх інших споживачів.

Про це повідомили в Державній інспекції енергетичного нагляду.

"Держенергонагляд спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. Це також сприятиме більш справедливому розподілу електроенергії для споживачів", – зазначив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За його словами, останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів. Тож завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.

"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", – пояснив він.

Слободян додав, що енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок ракетно-дронових атак.

Але ушкодження надзвичайно великі – українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими. Тож українцям треба бути готовими до відключень і складної зими.

"Обсяги відключень напряму залежатимуть від того, скільки об’єктів генерації вдасться відновити за цей час. Якщо вдасться пройти цей період у полегшеному режимі – це буде тільки плюс", – наголосив він.

Також підкреслив, що енергетики готуються до різних сценаріїв.