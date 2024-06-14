В Україні оновлять перелік важливих об'єктів, які не підлягають знеструмленню

В Україні оновлять перелік об'єктів, які не підлягають знеструмленню. Зокрема, для розвантаження ліній, які живлять критичну інфраструктуру, від'єднати всіх інших споживачів.
Про це повідомили в Державній інспекції енергетичного нагляду.
"Держенергонагляд спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. Це також сприятиме більш справедливому розподілу електроенергії для споживачів", – зазначив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.
За його словами, останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів. Тож завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.
"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", – пояснив він.
Слободян додав, що енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок ракетно-дронових атак.
Але ушкодження надзвичайно великі – українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими. Тож українцям треба бути готовими до відключень і складної зими.
"Обсяги відключень напряму залежатимуть від того, скільки об’єктів генерації вдасться відновити за цей час. Якщо вдасться пройти цей період у полегшеному режимі – це буде тільки плюс", – наголосив він.
Також підкреслив, що енергетики готуються до різних сценаріїв.
- Найближчими днями “Енергоатом” виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.
- Проте в той же час після планового ремонту до енергосистеми України в роботу повернули один атомний енергоблок.
- Кабмін обіцяє зробити графіки відключень справедливими. Для цього затвердив нову процедуру розподілу лімітів споживання. У областях її вже тестують. Водночас енергетики попереджають: у липні віялові відключення можуть стати ще суворішими через планові ремонти на АЕС, спеку, а також ймовірні наслідки російських обстрілів. Тим часом зафіксували масовані вкиди щодо віялових відключень і їхньої справедливості. Докладно про це у матеріалі LB.ua "Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон".