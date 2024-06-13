У Берліні на Конференції з відновлення України було укладено більше 100 міжнародних угод, – Шмигаль

Їх оціночна вартість близько 16 млрд євро.

У Берліні на Конференції з відновлення України було укладено більше 100 міжнародних угод, повідомив прем’єр міністр Денис Шмигаль.

“У Берліні завершилася третя Конференція з відновлення України. Наша команда на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримала дуже практичні результати. Загалом було укладено більше 100 міжнародних угод. Це проекти в енергетиці, оборонній промисловості, відбудові соціальної та критичної інфраструктури, відновленні економіки. Їх оціночна вартість, за даними німецької сторони, близько16 млрд євро”, – повідомив Шмигаль.

В галузі енергетики:

США нададуть 824 млн доларів на підтримку енергетичної інфраструктури України.

Підписано угоду з Німеччиною на 30 млн євро для підвищення надійності нашої енергетичної системи.

Світовий банк надасть додатковий грант на 47 млн доларів, який буде спрямовано на закупівлю теплового обладнання для Харкова.

ЄС надасть додаткові 1000 генераторів, а також сонячні батареї. Це підтримка наших зусиль із децентралізації енергосистеми.

Підписано меморандуми з багатьма провідними компаніями щодо децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ, впровадження енергоефективних технологій, розбудови розумних мереж та відновлення гідроелектростанцій.

У сфері фінансів та економіки:

Ми вперше на міністерському рівні провели засідання Мультидонорської координаційної платформи. Розповів міністрам фінансів наших країн-партнерів про потреби України та наші виклики. Маємо чудову координацію.

До кінця червня Україна отримає ще 1,9 млрд євро бюджетного фінансування від ЄС.

США разом з Україною опрацьовують виділення 7,8 млрд доларів бюджетної підтримки, а також 1,5 млрд доларів для економічного відновлення.

Підписали з Європейським Союзом перші гарантійні угоди на суму 1,4 млрд євро в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility.

Започаткували Альянс стійкості малого та середнього бізнесу для України. Це зобов’язання з підтримки нашого МСБ на понад 7 млрд євро.

Разом із партнерами започатковано Skills Alliance. Мета цієї ініціативи — надати можливість перекваліфікації десяткам тисяч українців. Запланований бюджет — 700 млн євро на три роки.

Американська DFC оголосила про фінансування для страхування ризиків на 350 мільйонів доларів. Це дасть більше іноземних інвестицій у нашу економіку.

Україна отримає грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 230 млн доларів для вдосконалення морського і залізничного сполучень.

Провідні світові компанії та бізнес-асоціації зі США, ЄС, Канади, Великої Британії, Норвегії створили Консультативну раду бізнесу для збільшення інвестицій в нашу країну.

Крім енергетики, фінансів та економіки було багато інших домовленостей та проєктів:

На відновлення та розвиток охорони здоров’я виділено понад 185 млн євро. Укладено угоду між Україною та Банком розвитку Ради Європи на 100 млн євро.

Було також підписано Угоду з ЄІБ на 100 млн євро для модернізації соціальних послуг та відбудову критичної інфраструктури.

Ми продовжуємо залучати фінансування від партнерів для відновлення житла українців. З Банком розвитку Ради Європи підписано угоду на 100 млн євро для продовження урядової програми єВідновлення.

Сумарно на відновлення зруйнованого житла підписано угод на майже 260 млн євро.