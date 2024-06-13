У Берліні на Конференції з відновлення України було укладено більше 100 міжнародних угод, – Шмигаль

У Берліні на Конференції з відновлення України було укладено більше 100 міжнародних угод, повідомив прем’єр міністр Денис Шмигаль.
“У Берліні завершилася третя Конференція з відновлення України. Наша команда на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримала дуже практичні результати. Загалом було укладено більше 100 міжнародних угод. Це проекти в енергетиці, оборонній промисловості, відбудові соціальної та критичної інфраструктури, відновленні економіки. Їх оціночна вартість, за даними німецької сторони, близько16 млрд євро”, – повідомив Шмигаль.
В галузі енергетики:
- США нададуть 824 млн доларів на підтримку енергетичної інфраструктури України.
- Підписано угоду з Німеччиною на 30 млн євро для підвищення надійності нашої енергетичної системи.
- Світовий банк надасть додатковий грант на 47 млн доларів, який буде спрямовано на закупівлю теплового обладнання для Харкова.
- ЄС надасть додаткові 1000 генераторів, а також сонячні батареї. Це підтримка наших зусиль із децентралізації енергосистеми.
- Підписано меморандуми з багатьма провідними компаніями щодо децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ, впровадження енергоефективних технологій, розбудови розумних мереж та відновлення гідроелектростанцій.
У сфері фінансів та економіки:
- Ми вперше на міністерському рівні провели засідання Мультидонорської координаційної платформи. Розповів міністрам фінансів наших країн-партнерів про потреби України та наші виклики. Маємо чудову координацію.
- До кінця червня Україна отримає ще 1,9 млрд євро бюджетного фінансування від ЄС.
- США разом з Україною опрацьовують виділення 7,8 млрд доларів бюджетної підтримки, а також 1,5 млрд доларів для економічного відновлення.
- Підписали з Європейським Союзом перші гарантійні угоди на суму 1,4 млрд євро в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility.
- Започаткували Альянс стійкості малого та середнього бізнесу для України. Це зобов’язання з підтримки нашого МСБ на понад 7 млрд євро.
- Разом із партнерами започатковано Skills Alliance. Мета цієї ініціативи — надати можливість перекваліфікації десяткам тисяч українців. Запланований бюджет — 700 млн євро на три роки.
- Американська DFC оголосила про фінансування для страхування ризиків на 350 мільйонів доларів. Це дасть більше іноземних інвестицій у нашу економіку.
- Україна отримає грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 230 млн доларів для вдосконалення морського і залізничного сполучень.
- Провідні світові компанії та бізнес-асоціації зі США, ЄС, Канади, Великої Британії, Норвегії створили Консультативну раду бізнесу для збільшення інвестицій в нашу країну.
Крім енергетики, фінансів та економіки було багато інших домовленостей та проєктів:
- На відновлення та розвиток охорони здоров’я виділено понад 185 млн євро. Укладено угоду між Україною та Банком розвитку Ради Європи на 100 млн євро.
- Було також підписано Угоду з ЄІБ на 100 млн євро для модернізації соціальних послуг та відбудову критичної інфраструктури.
- Ми продовжуємо залучати фінансування від партнерів для відновлення житла українців. З Банком розвитку Ради Європи підписано угоду на 100 млн євро для продовження урядової програми єВідновлення.
Сумарно на відновлення зруйнованого житла підписано угод на майже 260 млн євро.