Уряд виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми

У бюджеті міста на підготовку до опалювального сезону передбачено 2 млрд грн.

Уряд сьогодні виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми.

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для Уряду ключовим пріоритетом залишається відновлення енергосистеми, її стійкість та підготовка до зими. Особливу увагу приділяємо Харківській області та Харкову. У бюджеті міста на підготовку до опалювального сезону передбачено 2 млрд грн. Уряд сьогодні виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів.

"Тобто це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло. На центральному рівні ми продовжуємо активні заходи з децентралізації енергосистеми. В основі цього плану два принципи. Перший — це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу. Другий — це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання", - сказав прем'єр.

Шмигаль також повідомив, що Нацбанк разом із урядом зробив декілька важливих кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проектів відновлення та децентралізації енергетики. Нові положення підвищать доступність кредитів на енергообладнання для українських родин, а також для малого та середнього бізнесу. Наприклад: відсоток 13,5%, застава – лише обладнання яке купується.

"Даємо можливість людям і бізнесу поставити собі сонячні панелі, накопичувачі електроенергії та когенераційні установки. Таким чином вони забезпечать електроенергією себе і допоможуть нашій країні вистояти в битві за світло й тепло. Всі ці кроки та програми Уряду з відбудови енергетики підтримують і наші міжнародні партнери", додав прем'єр.

