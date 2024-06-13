Мінреінтеграції розповіло, як українцям евакуюватися з тимчасово окупованих територій.

Для евакуації з тимчасово окупованих територій чи РФ громадяни України можуть скористатися пунктом пропуску Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна). Там зустрінуть волонтери й безкоштовно перевезуть до міста Суми.

Міністерство зауважує, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для евакуйованих осіб передбачені соціальні гарантії. Зокрема, безоплатне житло у місцях компактного проживання, фінансова, психологічна та медична допомога тощо.

Якщо ви або ваші рідні опинилися серед депортованих осіб, про бажання евакуюватися можна повідомити: