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Мінреінтеграції розповіло, як українцям евакуюватися з тимчасово окупованих територій

Евакуація здійснюється безкоштовно через пункт пропуску Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна).

Мінреінтеграції розповіло, як українцям евакуюватися з тимчасово окупованих територій
Ілюстративне фото
Фото: Центр національного спротиву

Мінреінтеграції розповіло, як українцям евакуюватися з тимчасово окупованих територій. 

Для евакуації з тимчасово окупованих територій чи РФ громадяни України можуть скористатися пунктом пропуску Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна). Там зустрінуть волонтери й безкоштовно перевезуть до міста Суми.

Міністерство зауважує, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для евакуйованих осіб передбачені соціальні гарантії. Зокрема, безоплатне житло у місцях компактного проживання, фінансова, психологічна та медична допомога тощо.

Якщо ви або ваші рідні опинилися серед депортованих осіб, про бажання евакуюватися можна повідомити:

  • за допомогою вебпорталу гарячої лінії 15-48; 
  • через чат-бот у Telegram 1548_MinRe_bot;
  • через електронну скриньку: [email protected].
  • для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
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