Мінреінтеграції розповіло, як українцям евакуюватися з тимчасово окупованих територій.
Для евакуації з тимчасово окупованих територій чи РФ громадяни України можуть скористатися пунктом пропуску Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна). Там зустрінуть волонтери й безкоштовно перевезуть до міста Суми.
Міністерство зауважує, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для евакуйованих осіб передбачені соціальні гарантії. Зокрема, безоплатне житло у місцях компактного проживання, фінансова, психологічна та медична допомога тощо.
Якщо ви або ваші рідні опинилися серед депортованих осіб, про бажання евакуюватися можна повідомити:
- за допомогою вебпорталу гарячої лінії 15-48;
- через чат-бот у Telegram 1548_MinRe_bot;
- через електронну скриньку: [email protected].
- для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.