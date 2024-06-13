На ньому видно слід від пожежі, викликаної падінням і вибухом безпілотника, проте він знаходиться за 400 метрів від найближчої стоянки літаків. Водночас після атаки дрона з авіабази зникла як мінімум частина літаків.

Видання “Радіо Свобода” опублікувало супутниковий знімок наслідків удару українського безпілотника по авіабазі “Моздок” в Росії, який стався 8 червня.

Супутниковий знімок авіабази зроблений 12 червня. На ньому видно слід від пожежі, викликаної падінням і вибухом безпілотника, проте він знаходиться за 400 метрів від найближчої стоянки літаків.

Разом з цим на знімку від 12 червня можна помітити, що зі стоянки авіабази “Моздок” після атаки дрона зникла як мінімум частина літаків. Єдиний "літак", що залишився, є намальованим.

Видання звертає увагу, що у вівторок, 11 червня, у Північній Осетії зазнав катастрофи винищувач-бомбардувальник Су-34. Він вилетів з авіабази "Моздок" для "навчально-тренувального польоту". Інші російські джерела писали, що йшлося про передислокацію літака – можливо, саме після української атаки на аеродром.

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на джерело в українській розвідці повідомила, що атака на військовий аеродром "Моздок" – спецоперація ГУР. Українські дрони вперше долетіли до Північної Осетії.