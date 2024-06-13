У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
ГоловнаСуспільствоВійна

“Радіо Свобода” опублікувала супутниковий знімок наслідків удару по авіабазі “Моздок” в Росії

На ньому видно слід від пожежі, викликаної падінням і вибухом безпілотника, проте він знаходиться за 400 метрів від найближчої стоянки літаків. Водночас після атаки дрона з авіабази зникла як мінімум частина літаків.

“Радіо Свобода” опублікувала супутниковий знімок наслідків удару по авіабазі “Моздок” в Росії
Фото: “Радіо Свобода”

Видання “Радіо Свобода” опублікувало супутниковий знімок наслідків удару українського безпілотника по авіабазі “Моздок” в Росії, який стався 8 червня. 

Супутниковий знімок авіабази зроблений 12 червня. На ньому видно слід від пожежі, викликаної падінням і вибухом безпілотника, проте він знаходиться за 400 метрів від найближчої стоянки літаків. 

Разом з цим на знімку від 12 червня можна помітити, що зі стоянки авіабази “Моздок” після атаки дрона зникла як мінімум частина літаків. Єдиний "літак", що залишився, є намальованим. 

Видання звертає увагу, що у вівторок, 11 червня, у Північній Осетії зазнав катастрофи винищувач-бомбардувальник Су-34. Він вилетів з авіабази "Моздок" для "навчально-тренувального польоту". Інші російські джерела писали, що йшлося про передислокацію літака – можливо, саме після української атаки на аеродром.

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на джерело в українській розвідці повідомила, що атака на військовий аеродром "Моздок" – спецоперація ГУР. Українські дрони вперше долетіли до Північної Осетії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies