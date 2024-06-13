У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
ГоловнаСуспільствоВійна

Два роки повномасштабної війни призвели до викиду 175 млн тонн парникових газів. Наслідки відчують різні країни

Це – лише попередні підрахунки, проведені Ініціативою з обліку парникових газів під час війни.

Два роки повномасштабної війни призвели до викиду 175 млн тонн парникових газів. Наслідки відчують різні країни
Фото: ДПСУ

Кліматичні втрати від двох років повномасштабної війни в Україні перевищили річні викиди парникових газів 175 країн. Вони погіршили кліматичну надзвичайну ситуацію, пише The Gurdian з посиланням на звіт Ініціативи з обліку парникових газів під час війни (IGGAW).

Принаймні 175 млн тонн еквіваленту вуглекислого газу (tCO2e) були спричинені російським нападом. Це, зокрема, викиди від бойових дій, пожеж, вимушеної міграції, витоків палива.

175 мільйонів тонн – це вуглекислий газ, закис азоту та гексафторид сірки (SF6), найпотужніші з усіх парникових газів. Це дорівнює пробігу 90 мільйонів бензинових автомобілів протягом цілого року – і більше, ніж загальні викиди, створені окремо країнами, включно з Нідерландами, Венесуелою та Кувейтом, у 2022-му. 

Згідно зі звітом:

  • Третина викидів унаслідок війни походить безпосередньо від військової діяльності, причому паливо, що використовується російськими військами, становить 35 мільйонів тонн CO2e – найбільше джерело парникових газів. Інші джерела включають виробництво вибухівки з високим вмістом вуглецю, боєприпасів і фортифікацій уздовж лінії фронту обома країнами, а також паливо, яке використовують союзники для доставки військового обладнання.
  • Інша третина пов’язана з величезною кількістю сталі та бетону, які знадобляться для реконструкції пошкоджених і зруйнованих шкіл, будинків, мостів, фабрик і водних станцій. Деякі реконструкції вже провели, а в деяких випадках замінені споруди були знову зруйновані. 
  • Остання третина була спричинена пожежами, зміною маршрутів комерційних літаків, ударами по енергетичній інфраструктурі та, меншою мірою, переміщенням майже 7 мільйонів українців і росіян.

Кліматичні збитки сягнули 32 мільярдів доларів за перші 24 місяці війни. 

"Росія шкодить Україні, але також і нашому клімату. Цей «конфліктний вуглець» є значним і буде відчутним у всьому світі. Слід змусити Росію заплатити за це борг перед Україною та країнами глобального півдня, які найбільше постраждають від шкоди клімату", – вважає провідний автор IGGAW Леннард де Клерк. 

Водночас кліматичні наслідки війни та окупації все ще погано зрозумілі. 

  • Російська армія проводить екоцид та навмисне завдає шкоди довкіллю, і часто ця шкода непоправна. Одним із таких злочинів був підрив Каховської ГЕС влітку 2023-го. 
  • Окрім того, ворог б'є по нафтобазах, що також спричинює збитки довкіллю.
  • Станом на жовтень 2023 Росія вчинила в Україні понад близько 2500 екологічних злочинів. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies