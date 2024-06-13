Два роки повномасштабної війни призвели до викиду 175 млн тонн парникових газів. Наслідки відчують різні країни

Це – лише попередні підрахунки, проведені Ініціативою з обліку парникових газів під час війни.

Кліматичні втрати від двох років повномасштабної війни в Україні перевищили річні викиди парникових газів 175 країн. Вони погіршили кліматичну надзвичайну ситуацію, пише The Gurdian з посиланням на звіт Ініціативи з обліку парникових газів під час війни (IGGAW).

Принаймні 175 млн тонн еквіваленту вуглекислого газу (tCO2e) були спричинені російським нападом. Це, зокрема, викиди від бойових дій, пожеж, вимушеної міграції, витоків палива.

175 мільйонів тонн – це вуглекислий газ, закис азоту та гексафторид сірки (SF6), найпотужніші з усіх парникових газів. Це дорівнює пробігу 90 мільйонів бензинових автомобілів протягом цілого року – і більше, ніж загальні викиди, створені окремо країнами, включно з Нідерландами, Венесуелою та Кувейтом, у 2022-му.

Згідно зі звітом:

Третина викидів унаслідок війни походить безпосередньо від військової діяльності, причому паливо, що використовується російськими військами, становить 35 мільйонів тонн CO2e – найбільше джерело парникових газів. Інші джерела включають виробництво вибухівки з високим вмістом вуглецю, боєприпасів і фортифікацій уздовж лінії фронту обома країнами, а також паливо, яке використовують союзники для доставки військового обладнання.

Інша третина пов’язана з величезною кількістю сталі та бетону, які знадобляться для реконструкції пошкоджених і зруйнованих шкіл, будинків, мостів, фабрик і водних станцій. Деякі реконструкції вже провели, а в деяких випадках замінені споруди були знову зруйновані.

Остання третина була спричинена пожежами, зміною маршрутів комерційних літаків, ударами по енергетичній інфраструктурі та, меншою мірою, переміщенням майже 7 мільйонів українців і росіян.

Кліматичні збитки сягнули 32 мільярдів доларів за перші 24 місяці війни.

"Росія шкодить Україні, але також і нашому клімату. Цей «конфліктний вуглець» є значним і буде відчутним у всьому світі. Слід змусити Росію заплатити за це борг перед Україною та країнами глобального півдня, які найбільше постраждають від шкоди клімату", – вважає провідний автор IGGAW Леннард де Клерк.

Водночас кліматичні наслідки війни та окупації все ще погано зрозумілі.