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Росія минулої доби вдарила в Херсонській області по житлових кварталах та інфраструктурі

Також пошкоджено ангар.

Російська армія учора обстріляла в Херсонській області житлові квартали та об'єкт інфраструктури. Жертв і поранених, за даними ОВА, немає.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Дніпровське, Антонівка, Приозерне, Білозерка, Наддніпрянське, Берислав, Олександрівка, Качкарівка, Ольгівка, Червоний Яр, Миколаївка, Зміївка, Велетенське, Кізомис, Янтарне, Гаврилівка, Золота Балка та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок. Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури, газопровід, господарчу споруду, ангарне приміщення та сільгосптехніку", – йдеться у повідомленні. 

  • Ні лівобережжі Дніпра в Херсонській області окупанти продовжують спроби витіснити Сили оборони. За даними Генштабу, минулої доби ворог провів там шість атак. 
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