Пентагон: ППО буде головною темою Рамштайну-23

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час пресбрифінгу заявила, що на зустрічі Контактної групи з питань оборони України основну увагу буде приділено постачанню нашій країні засобів протиповітряної оборони.

Як пише Укрінформ, йтиметься про забезпечення України ППО "чи то у вигляді систем Patriot, чи то в інших формах".

Голова міністерства оборони США Ллойд Остін у супроводі очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США вже вилетів до Брюсселя для участі у 23-ому засіданні формату "Рамштайн" 13 червня. У п'ятницю у бельгійській столиці також запланована зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Від України участь в очному засіданні Контактної групи візьме очільник Міноборони Рустем Умєров. Також очікується виступ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.