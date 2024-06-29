Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)

За останніми даними, щонайменше 23 поранених, у тому числі 8 дітей.

Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району Запорізької області. Є загиблі та поранені, серед них діти.

Оновлено, 21:20. За даними ДСНС, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару збільшилася до 23-х, у тому числі 8 дітей. 7 людей загинуло, з них 2 дітей.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров спочатку повідомив, що загинуло 6 цивільних осіб, поранено 8 мешканців.

Пізніше він поінформував, що кількість жертв зросла до 7, а поранених до щонайменше 10. Ворог поцілив у центр міста, де немає жодної військової інфраструктури.

Оновлено. Після цього Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що кількість поранених зросла до 13.

Ворог випустив 2 ракети. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки. “Це ‒ воєнний злочин. Прокурори та правоохоронці працюють на місці”, ‒ сказав Костін.

Оновлено. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій поінформували, що станом на 20:15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей.

Ще 18 осіб, серед яких 4 дітей ‒ травмовано.

Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані.

Постраждалим оперативно надається допомога.

Російська армія минулої доби завдала 314 ударів по Запорізькій області, під обстрілами опинилися 7 населених пунктів.