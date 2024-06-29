Ворог найактивніше атакує на Покровському і Харківському напрямках, ‒ Генштаб

Російський агресор продовжує атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському і Харківському.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські захисники міцно тримають оборону. Наразі загальна кількість ворожих атак по всій лінії фронту зросла до 90.

Харківський напрямок. Окупанти і далі атакують в районі Вовчанська. На цей час ворог намагається реалізувати дві спроби покращити власні позиції, вісім попередніх – відбито. Як наслідок, загарбники сьогодні втратили 127 осіб вбитими та пораненими. Окрім того наші воїни знищили 26 БпЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобілів та одиницю спецтехніки. Пошкоджено дві ворожих гармати, чотири авто та дві одиниці спеціальної техніки, зокрема, станцію РЕБ противника.

На Куп’янському напрямку окупанти незначно додали активності в районах Стельмахівки і Синьківки. Загальна кількість атак за сьогодні – чотири.

Тривають бої в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Покровському напрямку 28 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають 12 з них в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Новоселівки Першої та Прогреса. На цей час ворог, зокрема, втратив 252 військовослужбовця вбитими та пораненими і безповоротно РСЗВ БМ-21 “Град”. Підрахунок триває.Курахівський напрямок. Вже вісім разів за сьогодні ворог намагався захопити наші позиції. Зараз ще атакує у двох локаціях поблизу Красногорівки.

На Времівському напрямку кількість сьогоднішніх ворожих штурмів збільшилась до семи.

Продовжується бій неподалік Костянтинівки.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.