Бригада показала відео ліквідації окупанта на підступах до нещодавно відбитих Силами оборони позицій.

Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки на Донеччині, заявили у бригаді “Азов”.

"Відео зі щойно відбитих позицій поблизу Тернів. Російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану", – йдеться у повідомленні.

Також "Азов" повідомив, що Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпились на звільнених позиціях.

Частини окупантів понесли важкі втрати. Техніка знищувалась десятками, особовий склад – сотнями.

На відео – ліквідація окупанта на підступах до нещодавно відбитих Силами оборони позицій. Кадри записані на екшн-камеру бійця 12-ої бригади спеціального призначення “Азов”.

Зазначимо, сьогодні ввечері Генштаб повідомив, що ворог найактивніше атакує на Покровському і Харківському напрямках. Наразі загальна кількість ворожих атак по всій лінії фронту зросла до 90.