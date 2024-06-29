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Рятувальна операція на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі триватиме ще й цієї ночі

Зараз там працює 150 фахівців і 15 спецмашин.

Рятувальна операція на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі триватиме ще й цієї ночі
В Дніпрі ліквідували пожежу в пошкодженому ракетним ударом житловому будинку
Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Рятувально-пошукова операція у Дніпрі на місці удару по багатоповерхівці триватиме вночі

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника управління ДСНС в області Євген Білий, пише Суспільне.

За його словами, 29 червня до робіт залучили важку техніку. З її допомогою розбирають конструкції будинку, які нависали й загрожують життю людей.

У рятувально-пошуковій операції беруть участь надвзичайники Дніпра та області, зокрема Кривого Рогу. 

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Зараз на місці працює 150 фахівців і 15 спецмашин, сказав Білий.

  • Відомо про одну загиблу внаслідок удару людину ‒ 76-річну жінку. 12 людей постраждали, інформує президент Володимир Зеленський. Водночас у Національній поліції повідомлялося про 13 поранених, серед них немовля та вагітна жінка.
  • Ввечері очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки. Мама і син не були вдома, коли сталася трагедія.
  • Доля ще кількох людей залишається невідомою. 
  • Зі заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.
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