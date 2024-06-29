Рятувальна операція на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі триватиме ще й цієї ночі

Рятувально-пошукова операція у Дніпрі на місці удару по багатоповерхівці триватиме вночі
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника управління ДСНС в області Євген Білий, пише Суспільне.
За його словами, 29 червня до робіт залучили важку техніку. З її допомогою розбирають конструкції будинку, які нависали й загрожують життю людей.
У рятувально-пошуковій операції беруть участь надвзичайники Дніпра та області, зокрема Кривого Рогу.
Зараз на місці працює 150 фахівців і 15 спецмашин, сказав Білий.
- Відомо про одну загиблу внаслідок удару людину ‒ 76-річну жінку. 12 людей постраждали, інформує президент Володимир Зеленський. Водночас у Національній поліції повідомлялося про 13 поранених, серед них немовля та вагітна жінка.
- Ввечері очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки. Мама і син не були вдома, коли сталася трагедія.
- Доля ще кількох людей залишається невідомою.
- Зі заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.