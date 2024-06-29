Рятувальна операція на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі триватиме ще й цієї ночі

Зараз там працює 150 фахівців і 15 спецмашин.

В Дніпрі ліквідували пожежу в пошкодженому ракетним ударом житловому будинку

Рятувально-пошукова операція у Дніпрі на місці удару по багатоповерхівці триватиме вночі

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника управління ДСНС в області Євген Білий, пише Суспільне.

За його словами, 29 червня до робіт залучили важку техніку. З її допомогою розбирають конструкції будинку, які нависали й загрожують життю людей.

У рятувально-пошуковій операції беруть участь надвзичайники Дніпра та області, зокрема Кривого Рогу.

Зараз на місці працює 150 фахівців і 15 спецмашин, сказав Білий.