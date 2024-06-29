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На Харківщині українські бійці збили три ворожі безпілотники Zala

Які саме моделі цих безпілотників були збиті, не зазначається.

На Харківщині українські бійці збили три ворожі безпілотники Zala
Ілюстративне фото: безпілотний літак ZALA 421-20
Фото: Vitalykuzmin.net

На Харківщині українські бійці збили три ворожі безпілотники Zala. 

Про це ввечері 29 червня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Сьогодні Сили оборони над Харківщиною збили три ворожі безпілотні літальні апарати ZALA”, – написав Синєгубов. 

Зазначимо, минулого тижня стало відомо, що українські бійці вперше знищили дроном російський "Ланцет" (Zala). Подія сталася на захід від Кліщіївки приблизно у 6 км від лінії фронту.

Також зазначимо, що нещодавно Україна запустила серійне виробництво далекобійних ударних безпілотників. Вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км.

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